Diogo Ribeiro foi o mais rápido nas eliminatórias dos 50 metros mariposa

O nadador luso volta a competir já na próxima madrugada, disputando as meias-finais (às 00:49), pouco antes de alinhar para a final dos 50 metros livres (01:23), prova que lhe poderá dar a segunda medalha na competição, depois do triunfo nos 100 metros mariposa.



O anterior recorde dos campeonatos para os 50 metros mariposa pertencia ao norte-americano Michael Andrew, com 23,22, desde 27 de agosto de 2017, em Indianápolis, Estados Unidos.



Diogo Ribeiro é o recordista de Portugal com a marca de 23,07 desde 12 de agosto deste ano, em Roma, nos Europeus absolutos.



Nas eliminatórias de hoje, o segundo tempo foi obtido pelo checo Daniel Gracik (23,83) e o terceiro pelo dinamarquês Casper Puggaard (23,87), precisamente os dois nadadores que acompanharam o português no pódio dos 100 metros mariposa.



O nadador português, de 17 anos, partirá mais logo com a segunda melhor marca para a final de 50 metros livres, 22,45, apenas atrás do croata Jere Hribar (22,35).



Nestes Mundiais, que terminam domingo na capital do Peru, o nadador do Benfica está inscrito nos 50 e 100 metros livres e 50 e 100 metros mariposa.