Diogo Ribeiro fora da final dos 100 livres nos Mundiais

Com o tempo de 48,13s que o colocaram em 10.º entre os 16 nadadores da meia-final dos 100 livres que se disputaram na Marine Messe Fukuoka Hall, ficou fora da final.O nadador português é o segundo suplente para esta final, na quinta-feira.O britânico Matthew Ricards, com 47,47s, foi o mais rápido da semifinal, seguido pelo australiano Kyle Chalmers (47,52) e o chinês Zhanle Pan (47,61), cabendo ao americano Jack Alexy, com 48,06, fechar o lote dos finalistas.O romeno recordista mundial (46,86) e campeão em título David Popovici obteve a 5.ª melhor marca.Diogo, de 18 anos, que pela primeira vez participa num campeonato do mundo absoluto, tem como recorde de Portugal os 47,98s alcançados em março, no Funchal, durante os Nacionais e lhe conferiu mínimos para os Jogos de Paris-2024.Durante a última madrugada, nas eliminatórias, o nadador do Benfica havia obtido o 14.º melhor tempo, 48,21s, entre 115 participantes.