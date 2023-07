Diogo Ribeiro nas "meias" dos 50 m mariposa dos Mundiais de natação

Ribeiro, que com 22,96 é recordista mundial júnior da distância, foi o sexto melhor entre as 10 séries preliminares, em que o mais rápido foi o francês Maxime Grousset, vice-campeão da Europa, com 22,74.Na mesma distância, Miguel Nascimento nadou em 23,95 segundos, a 42.ª melhor marca, não podendo avançar para as semifinais, que estão agendadas para hoje pelas 12:27 de Lisboa.Os dois nadadores estão já apurados para os Jogos Olímpicos Paris2024, noutras distâncias, uma vez que os 50 mariposa não fazem parte do programa olímpico.Nos 100 metros bruços, Gabriel Lopes ficou a quatro centésimos do recorde pessoal, ao registar 1.01,69 minutos, e não conseguiu avançar das eliminatórias, com o 32.º melhor tempo entre 70 nadadores, ficando ainda longe do recorde nacional, fixado desde 2013 em 1.01,01 por Carlos Almeida.Na madrugada de segunda-feira, entrarão em ação mais cinco portugueses: Tamila Holub e Diana Durães, nos 1.500 metros livres, Camila Rebelo, nos 100 metros costas, Ana Pinho Rodrigues, nos 100 metros bruços, e João Costas, nos 100 metros costas.O campeonato do Mundo de natação decorre até ao próximo domingo, 30 de julho, em Fukuoka, no Japão.