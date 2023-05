Direito é o novo campeão nacional de râguebi

Os ‘advogados’ perdiam por 15-13 ao intervalo, margem curta para a superioridade dos cascalenses nesse período, mas mantiveram-se sempre dentro do resultado ao serem mais eficazes nos últimos 22 metros, ao contrário do Cascais que cometeu demasiados erros nessa zona do terreno.



A equipa da Linha de Sintra chegou primeiro ao ensaio, por Francisco Campos (05 minutos), mas o Direito ‘saltou’ para a frente com ensaios de Pedro Rosa (10) e Francisco Rosa (31) e uma penalidade de Manuel Vareiro.



Apesar dos erros que custaram vários ensaios, o conjunto de Cascais conseguiu ir para o intervalo em vantagem, graças a uma penalidade de Alfredo Almeida (40+1) e um ensaio de José Vilar Gomes (40+6).



A equipa de Monsanto demorou bastante a voltar do intervalo, provavelmente a escutar as instruções de Henrique Pichot, e voltou melhor no segundo tempo, forçando nova ‘cambalhota’ com um ensaio de João Vital (44).



O Cascais voltou a igualar o marcador em 20-20, com um toque de meta de Duarte Campos (49), e após mais uma penalidade para cada equipa (23-23) veio ao cimo a experiência dos internacionais do ‘pack’ avançado dos ‘advogados’.



Uma penalidade de Manuel Vareiro (80) deixou o Direito com uma mão no troféu, antes de Jerónimo Portela aproveitar uma vantagem concedida pelo árbitro para arriscar uma jogada individual e fechar definitivamente o encontro com o quarto ensaio da sua equipa.



A equipa orientada pelo argentino Henrique Pichot fez jus ao ‘chavão’ que diz que “as finais ganham-se” e justificou o triunfo pelo maior pragmatismo e eficácia nos momentos decisivos do encontro.



Os ‘advogados’, que terminaram a fase regular em segundo lugar, atrás do Cascais, tinham perdido os três jogos anteriores nesta época contra o adversário de hoje, dois para o campeonato e um para a Taça de Portugal, mas foram mais fortes no encontro que decidia o título mais importante da época.



Foi o 12.º título de campeão nacional do Direito, que não erguia o troféu desde 2016, e consolidou a segunda posição no historial da modalidade, atrás dos 20 títulos do CDUL e à frente dos nove do Benfica.



Jogo no Centro de Alto Rendimento de Râguebi, no Jamor.



Cascais - Direito, 23-31.



Ao intervalo: 15-13.



Sob arbitragem de Paulo Duarte, as equipas alinharam:



- Cascais: Ignácio Urueña, Matias Ascarate, Nicolas Griffiths, Manuel Barros, Martim Belo, Salvador Vassalo, Gonçalo Carvalho, Francisco Sousa, Augustín Ramasco, Gabriel Ascarate, José Vilar Gomes, Francisco Campos, António Vidinha, Vasco Correia e Alfredo Almeida. Jogaram ainda: Duarte Conde, Pedro Santiago Lopes, José Martínez, Duarte Campos, Alexandre Rodrigues, Duarte Cardoso, António Sousa e Vasco Durão.



Ensaios (3): Francisco Campos (05), José Vilar Gomes (40+6), Duarte Campos (49)



Conversões (1): Alfredo Almeida (6).



Penalidades (2): Alfredo Almeida (40+1, 65)



Treinador: Frederico Sousa



- Direito: David Costa, Duarte Diniz, António Prim, Manuel Picão, Duarte Torgal, João Vital, João Granate, Pedro Rosa, Manuel Queirós, Jerónimo Portela, Duarte Portela, Manuel Vilela, José Vareta, Francisco Rosa e Manuel Vareiro. Jogaram ainda: Afonso Tapadinhas, António Peixoto, João Taveira, Joaquim Moreira, Nuno Peixoto, João Dias, João Rosa e João Antunes.



Ensaios (4): Pedro Rosa (10), Francisco Rosa (31), João Vital (44), Jerónimo Portela (90+3)



Conversões (1): Manuel Vareiro (45).



Penalidades (3): Manuel Vareiro (21, 52, 80).



Treinador: Henrique Pichot



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Alexandre Rodrigues (79).



Assistência: cerca de 3.000 espectadores.