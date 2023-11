Direito falha conquista da Taça Ibérica frente ao VRAC

A equipa de Valladolid aumentou o seu registo para sete troféus e consolidou a posição de equipa mais titulada na competição que anualmente coloca frente a frente os campeões de Portugal e Espanha, enquanto os ‘advogados’ continuam com quatro títulos.Muito por culpa dos vários erros não forçados cometidos ao logo da partida, não só no jogo corrido como também nas fases estáticas, que foram impedindo o Direito de pontuar quando chegava à área de 22 metros adversária.Numa das raras vezes em que os portugueses conseguiram levar a jogada até ao fim sem ‘equívocos’, a bola viajou até à ponta para o ensaio de Duarte Portela (19 minutos), que levou a equipa de Monsanto em vantagem para o intervalo (5-3).Apesar da desvantagem, o VRAC era uma equipa mais segura em campo e aproveitou uma fase de maior indisciplina do Direito para capitalizar o seu ascendente, conseguindo 10 pontos através de um ensaio transformado e uma penalidade durante os 10 minutos em que os portugueses jogaram em inferioridade numérica por cartão amarelo a Duarte Diniz.Uma penalidade de Manuel Vareiro (79 minutos) ainda recolocou o Direito ‘dentro’ do resultado (13-8), mas, mais uma vez, os advogados desperdiçaram duas plataformas de ataque nos últimos metros do terreno com erros primários e permitiram que os espanhóis levassem o troféu.Jogo no Campo de Monsanto, em Lisboa.Direito - VRAC, 8-13.Ao intervalo: 5-3.Sob arbitragem do francês Pierre Bru, as equipas alinharam:- Direito: David Costa, Duarte Diniz, António Prim, Manuel Picão, Duarte Torgal, João Vital, João Granate, Pedro Afra Rosa, Afonso Castiñeira, Jerónimo Portela, Duarte Portela, João Afra Rosa, José Vareta, Francisco Nobre e Manuel Vareiro.Jogaram ainda Pablo Durán, António Peixoto, Francisco Bruno, Guilherme Valente, Vasco Fragoso Mendes, Duarte Cortes, Tomás Cary e João Vaz Antunes.Ensaios (1): Duarte Portela (19).Penalidades (1): Manuel Vareiro (79).Treinador: Enrique Pichot.- VRAC: Juan Ignácio Pérez, Pablo Miejimolle, Mauro Genco, Ilaitia Gavidi, Tiaki Fabish, Marc Sanzhez, Ewart Potgieter, Siosua Moala, Mauro Perotti, Javi Lopez, Arnau Andrés, Baltazar Taibo, Martiniano Cian, Miguel Lainz e Llew Smith.Jogaram ainda Raúl Calzón, Álvaro Pirez, Alberto Blanco, Manuel Pérez, Gabiel Velez, Gonzalo Dominguez, Javier Pastor e Alex Pérez.Ensaios (1): Ilaitia Gavidi (54).Conversões (1): Llew Smith (55).Penalidades (2): Llew Smith (07, 50).Treinador: Diego Merino.Ação disciplinar: Cartão amarelo para Duarte Diniz (49).

Assistência: cerca de 1.500 espetadores.









Historial de vencedores da Taça Ibérica de râguebi (não se disputou nas épocas de 1971/72 a 1981/82, 1986/87 e 2008/09 a 2011/12):





2023/24 - VRAC (Esp)



2022/23 - Belenenses (Por)



2021/22 - VRAC (Esp)



2020/21 - VRAC (Esp)



2019/20 - VRAC (Esp)



2018/19 - VRAC (Esp)



2017/18 - VRAC (Esp)



2016/17 - El Salvador (Esp)



2015/16 - Direito (Por)



2014/15 - VRAC (Esp)



2013/14 - Direito (Por)



2012/13 - CDUL (Por)



2007/08 - Agronomia (Por)



2006/07 - Santboiana (Esp)



2005/06 - Santboiana (Eso)



2004/05 - El Salvador (Esp)



2003/04 - El Salvador (Esp)



2002/03 - Direito (Por)



2001/02 - Benfica (Por)



2000/01 - Real Canoe (Esp)



1999/00 - Direito (Por)



1998/99 - El Salvador (Esp)



1997/98 - Académica (Por)



1996/97 - Cascais (Por)



1995/96 - Arquitectura (Esp)



1994/95 - Ciencias (Esp)



1993/94 - Cascais (Por)



1992/93 - Cascais (Por)



1991/92 - El Salvador (Esp)



1990/91 - Arquitectura (Esp)



1989/90 - Santboiana (Esp)



1988/89 - Benfica (Por)



1987/88 - Santboiana (Esp)



1985/86 - Benfica (Por)



1984/85 - Cisneros (Esp)



1983/84 - CDUL (Por)



1982/83 - CDUL (Por)



1970/71 - Benfica (Por)



1969/70 - Barcelona (Esp)



1968/69 - San Sebastián (Esp)



1967/68 - Cisneros (Esp)



1966/67 - Real Canoe (Esp)



1965/66 - CDU Barcelona (Esp)



1964/65 - Real Canoe (Esp)







- Ranking:



1. VRAC (Esp) 7 títulos



2. El Salvador (Esp) 5



3. Benfica (Por) 4



. Direito (Por) 4



. Santboiana (Esp) 4



6. CDUL (Por) 3



. Cascais (Por) 3



. Real Canoe (Esp) 3



9. Cisneros (Esp) 2



. Arquitectura (Esp) 2



11. Académica (Por) 1



. Agronomia (Por) 1



. Belenenses (Por) 1



. CDU Barcelona (Esp) 1



. San Sebastián (Esp) 1



. Barcelona (Esp) 1



. Ciencias (Esp) 1