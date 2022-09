Djokovic adianta Europa na Laver Cup, Federer aconselhou Berrettini

O sérvio Novak Djokovic, ausente do Open dos Estados Unidos, bateu o norte-americano Frances Tiafoe, semifinalista do último ‘major’ do ano, por 6-1 e 6-3, em uma hora e 14 minutos.



Djokovic vai voltar a defender as cores continentais, em pares, com o italiano Matteo Berrettini, que hoje bateu o canadiano Felix Auger-Aliassime, por 7-6 (13-11), 4-6 e 10-7, em duas horas e 17 minutos, num embate em que contou com o aconselhamento de Federer, um dia depois de o suíço ter terminado a carreira.



“Ter tido a oportunidade de viver o que vivi ontem [na sexta-feira], vai ficar para sempre no meu coração e na minha mente. Não minto quando digo que estava aqui por causa dele [Federer]”, afirmou Berrettini, de 26 anos.



O italiano não escondeu a surpresa com as dicas do seu ídolo, hoje, enquanto enfrentava Felix Auger-Aliassime.



“Se há alguns anos me dissessem que ia jogar a Laver Cup e tinha o Roger a treinar-me, eu tinha dito que sim, claro”, sintetizou, ironicamente, Berrettini, partilhando os aconselhamentos do suíço, agora ex-jogador: “O Roger disse-me para acertar mais assertivamente a minha direita, com mais peso, e para descer a linha, de vez em quando, com a esquerda”.



Após o triunfo de Berrettini, o norte-americano Talor Fritz impôs-se ao britânico Cameron Norrie por 6-1, 4-6 e 10-8, em uma hora e 29 minutos, antes de Djokovic bater Tiafoe.



Os dois vencedores de hoje do lado europeu vão defrontar, no domingo, a dupla constituída pelo norte-americano Jack Sock e o australiano Alex de Minaur.



Depois das vitórias europeias nas primeiras quatro edições da Laver Cup, o Resto do Mundo ainda procura o seu primeiro título.