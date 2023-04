Djokovic afastado do Masters 1.000 de Monte Carlo

Na terra batida monegasca, diante do atual 21.º colocado da hierarquia ATP, o número um mundial ainda imperou no primeiro parcial (6-4), mas viria a fracassar nos dois seguintes, no quais Musetti, de 21 anos, venceu por 7-5 e 6-4, ao fim de duas horas e 55 minutos.”, manifestou o Musetti, no court.Nos quartos de final, o jogador transalpino vai defrontar o compatriota Jannik Sinner, que ultrapassou o polaco Hubert Hurkacz."Djoko", que em Monte Carlo venceu as edições de 2013 e 2015, sofreu apenas a segunda derrota na época.