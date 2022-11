Djokovic assegura "meias" das ATP Finals

Djkovic assegurou o segundo triunfo em outros tantos encontros, ao bater Rublev por 6-4 e 6-1, num dia em que soube que vai receber o visa para entrar na Austrália e disputar o Open local, depois de ter falhado este ano a primeira prova do "Grand Slam" por não estar vacinado contra a covid-19.O sérvio superou com facilidade Rublev, que na segunda-feira esteve em grande plano ao bater Medvedev, num encontro que durou apenas uma hora e sete minutos.", afirmou Djokovic, que disputa este torneio de encerramento da temporada como número oito mundial pela época atribulada que passou devido à recusa em vacinar-se.No outro encontro do dia do Grupo Vermelho, o grego Stefanos Tsitsipas, terceiro mundial, saiu vencedor de um embate bastante renhido frente a Medvedev, quinto, acabando por se impor com os parciais de 6-3, 6-7 (11-13) e 7-6 (7-1), em duas horas e 24 minutos, afastando o finalista da temporada passada e vencedor em 2020.Com este triunfo, Tsitsipas vai jogar na sexta-feira contra Rublev o apuramento para as meias-finais, com o vencedor a acompanhar Djokovic.