Djokovic atinge vitória 1.000 e vai disputar final do Masters de Roma com Tsitsipas

O tenista sérvio Novak Djokovic vai disputar no domingo a final do Masters 1.000 de Roma com o grego Stefanos Tsitsipas, após superar hoje o norueguês Casper Ruud, naquela que foi a vitória 1.000 da carreira.