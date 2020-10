Djokovic bate russo Karen Khachanov 3-0 e está nos "quartos" de Roland Garros

O tenista sérvio Novak Djokovic apurou-se hoje para os quartos de final do torneio de Roland Garros, ao bater o russo Karen Khachanov por 3-0, com os parciais de 6-4, 6-3 e 6-3.