Djokovic em dúvida para o Open dos Estados Unidos

Um dia depois de ter erguido o troféu do "major" londrino pela sétima vez na carreira, Djokovic confessou que “não há muito tempo” até ao arranque do último "Grand Slam" da temporada, que está marcado para 29 de agosto.”, afirmou o sérvio à televisão RTS, à chegada a Belgrado, onde foi recebido por milhares de pessoas.Djokovic continua a recusar vacinar-se contra a covid-19, o que o impedirá de participar no Open dos Estados Unidos, tal como já sucedeu no Open da Austrália, o primeiro "major" deste ano e que levou mesmo à deportação do número sete mundial no início do ano.No domingo, o tenista sérvio conquistou o seu 21.º título de "Grand Slam", ao vencer o australiano Nick Kyrgios na final de Wimbledon, ficando a apenas um "major" de atingir a marca do espanhol Rafael Nadal, recordista com 22.Igualou ainda o norte-americano Pete Sampras com sete títulos em Wimbledon, para ficar somente a um do recorde de singulares masculinos, na posse do suíço Roger Federer.