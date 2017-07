Djokovic inativo de seis a doze semanas devido a lesão

Lusa 24 Jul, 2017, 16:06 / atualizado em 24 Jul, 2017, 16:57 | Outras Modalidades

"Deve permanecer inativo [Djokovic] de seis a 12 semanas", disse Milinkovic, cirurgião especialista em ortopedia, acerca do estado de sáude do tenista ao jornal desportivo Sportski Zurnal.



O médico acrescentou ainda que Djokovic não poderá treinar com raquete, contudo, e apesar deste período de paragem, deve continuar a "trabalhar outros aspetos, como a condição física".



Assim, Novak Djokovic deverá ficar de fora do Open dos Estados Unidos, que começa no final de agosto, e da meia-final da Taça Davis ao serviço da Sérvia, em setembro.



O tenista, de 30 anos, pode ainda afastar-se da competição o resto da temporada, de modo a recuperar-se da lesão que sofreu há mais de ano e meio, e, nesse caso, poderá cair para a 15.ª posição do 'ranking' mundial.



Zdenco Milinkovic vê a cirurgia como uma "última opção" e afirma que a lesão, uma contusão óssea, se deve à alta atividade do tenista e ao pouco descanso.