Djokovic soma e segue em Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, segundo cabeça de série, qualificou-se quinta-feira para a terceira ronda do Torneio de Wimbledon, terceiro 'Grand Slam' do ano, ao vencer o checo Adam Pavlasek.



Djokovic, que está na terceira ronda pelo nono ano consecutivo, superou o 136.º jogador do 'ranking' mundial em três 'sets', pelos parciais de 6-2, 6-2 e 6-1, em um hora e 34 minutos, num embate em que a temperatura em 'court' atingiu os 29 graus.



Na terceira ronda, o sérvio, vencedor por três vezes em Wimbledon (2011, 2014 e 2015), vai encontrar o vencedor do embate entre o argentino Juan Martín del Potro, 32.º da hierarquia, e o letão Ernest Gulbis, 589.º.