Doha organiza Jogos Asiáticos em 2030 e Riade em 2034

Doha vai acolher os Jogos Asiáticos de 2030, mantendo o Qatar na rota dos grandes eventos desportivos, depois do Mundial2022 de futebol, enquanto Riade organizará a edição de 2034, determinou a eleição realizada esta quarta-feira no Cairo.