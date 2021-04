Dois ciclistas zangam-se e são expulsos na Volta a Flandres

Na parte inicial da corrida, quando se davam as primeiras tentativas de fuga, Fedorov acelerou na frente do pelotão, antes de parar de pedalar repentinamente, algo que desagradou a Vergaerde, que deu um encosto com o ombro ao cazaque.



Na resposta, o homem da Astana cortou a trajetória ao belga, companheiro de equipa de Mathieu van der Poel, num movimento que poderia ter provocado uma queda.



Após verem as imagens televisivas, os comissários que acompanham a Volta a Flandres decidiram expulsar os dois ciclistas, com a decisão a ser anunciada também na conta oficial do Twitter da prova belga.



A Volta a Flandres, o segundo "Monumento" da temporada, está neste momento a ligar Antuérpia a Oudenaarde, onde, após 254,3 quilómetros, será coroado o sucessor de Van der Poel, o campeão do ano passado e o grande favorito à vitória.