Dois paralímpicos lusos em finais dos Europeus de natação

Marco Meneses parte para a final dos 100 metros costas S11 (deficiência visual) com a melhor marca das eliminatórias, depois de ter cronometrado 1.09,29 minutos, tempo que fica aquém do recorde nacional que lhe pertence (1.07,55).



O nadador do CRASTO – Castro Daire, que já conseguiu quatro recordes nacionais no Funchal, foi medalha de prata nos 100 metros costas nos Mundiais2023, e bronze na mesma categoria nos Mundiais de 2022, disputados também na Madeira.



Diogo Cancela, que na quarta-feira conquistou a medalha de bronze nos 100 metros mariposa, garantiu um lugar na final dos 200 metros estilos S8, também com o melhor tempo das eliminatórias (2.32,17).



O nadador de Castro Daire, que não tem o braço direito, foi medalha de prata na prova dos 200 estilos nos Mundiais2023 e bronze na mesma competição em 2022.



Nas eliminatórias da manhã, às quais assistiu Pedro Dias, novo secretário de Estado do Desporto, participaram ainda Ivo Rocha, que foi nono nos 200 metros estilos S5, e Susana Veiga que também concluiu na nona posição a qualificação para a final dos 100 costas S9.



Os Europeus de natação paralímpica, que decorrem até sábado no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, na Madeira, juntam 427 atletas, entre os quais sete portugueses.