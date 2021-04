Dois pilotos sofreram ferimentos ligeiros em despiste no Rali de Vieira do Minho

Dois pilotos sofreram hoje ferimentos ligeiros na sequência de um despiste no Rali de Vieira do Minho, a decorrer este fim de semana, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro de Braga (CDOS).