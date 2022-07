Dois quintos lugares para Portugal no fecho do Europeu de canoagem de maratona

Maciel e Cruz foram quintos, e últimos entre as embarcações que terminaram a prova, a mais de oito minutos dos novos campeões da Europa, os espanhóis Manuel Campos e Diego Romero.



Em K2 júnior, Santos e Silva ficaram mais perto dos lugares da frente, também no quinto lugar, acabando a menos de um minuto do pódio, encimado por nova dupla espanhola, Jesus Machado e Daniel Estébanez.



No K2 sénior, Alfredo Faria e Miguel Rodrigues não foram além do oitavo lugar, a mais de seis minutos dos vencedores que, sem surpresa, são espanhóis: Miguel Llorens e Alberto Plaza.



Portugal sai, assim, de Silkeborg com três medalhas no Campeonato da Europa, a prata de Francisco Santos, em K1 júnior, e dois bronzes em distância longa, de José Ramalho em K1 e Sérgio Maciel em C1.