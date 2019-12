Dois recordes absolutos cifrados na abertura dos Nacionais em piscina curta

José Lopes gastou 7.42,14 minutos para completar os 800 livres, retirando mais de quatro segundos à marca de 7.46,18 fixada por Miguel Nascimento, do Benfica, em 08 de dezembro de 2017, na penúltima edição do certame nacional, disputada no Porto.



"Os objetivos passavam por melhorar o meu tempo (estava cifrado nos 07.47 minutos) e tentar fazer o recorde nacional. Segredos? Muito trabalho e pouca pressão na minha cabeça", vincou à agência Lusa o atleta do Sporting de Braga, que representou Portugal nos Europeus em piscina curta na cidade escocesa de Glasgow, no início de dezembro.



Ana Rodrigues terminou os 100 livres em 54,66 segundos, melhorando o anterior máximo de 55,12, que tinha registado no mesmo local, em 21 de dezembro de 2018.



"Vinha com alguma expectativa de tentar baixar os 55 segundos, mas nunca pensei fazer aquele tempo. Sabia que tinha de abrir e fechar em força, sem me assustar muito com isso, e fiz uma prova bem conseguida. Por incrível que pareça foi mais fácil do que imaginava", reconheceu a nadadora da Sanjoanense à agência Lusa.



Volvido o primeiro dia de competição, a benfiquista Diana Durães, integrada no projeto olímpico Tóquio2020 e vencedora dos 1.500 metros livres com 15.58,30 minutos, a três segundos da melhor marca pessoal, foi a única atleta a arrecadar mínimos para os Mundiais em piscina curta, agendados para Abu Dhabi, em dezembro do próximo ano.



Na natação adaptada, Gino Caetano, do Galitos/Bresimar, superou o próprio recorde nacional dos 100 metros livres, ao despender 55,67 segundos durante as eliminatórias, contra os 56,95 fixados no mesmo local, em 21 de dezembro de 2018.



Em juniores, Camila Rebelo (Louzan) registou o melhor tempo nos 200 metros costas (02.11,13 minutos), enquanto Mariana Cunha (Colégio Efanor) estabeleceu novo máximo nos 50 metros mariposa (27,42 segundos).



Os Campeonatos Nacionais de juniores e seniores em piscina curta, a mais importante competição da temporada de inverno, realizam-se até domingo, nas Piscinas Municipais de Felgueiras, reunindo 443 nadadores de 86 clubes.







Pódios seniores do primeiro dia:



- Masculinos:



- 50 metros mariposa:



1. Alexis Santos (Sporting), 23,67 segundos.



2. Pedro Santos (Algés), 23,92.



3. Glauber Silva (Quinta da Lixa), 23,95.







- 100 metros bruços:



1. Alexis Santos (Sporting), 58,82 segundos.



2. Diogo Carvalho (Galitos/Bresimar), 59,01.



3. Francisco Quintas (Belenenses), 59,16.







- 100 metros livres:



1. Miguel Nascimento (Benfica), 49,50 segundos.



2. Alexandre Ribas (Desportiva Viana), 49,91.



3. Pedro Santos (Algés), 50,14.







- 200 metros costas:



1. Francisco Santos (Sporting), 01.53,59 minutos.



2. João Costa (Vitória de Guimarães), 01.57,23.



3. João Correia (Benfica), 02.01,81.







- 400 metros estilos:



1. Diogo Carvalho (Galitos/Bresimar), 04.09,66 minutos.



2. José Lopes (Sporting de Braga), 04.10,71.



3. João Vital (Sporting), 04.12,28.







- 800 metros livres:



1. José Lopes (Sporting de Braga), 07.42,14 minutos.



2. Rafael Gil (Sporting), 07.56,53.



3. Diogo Cardoso (Colégio Monte Maior), 08.13,31.







- 4x50 metros livres:



1. Sporting, 01.31,44 minutos.



2. Benfica, 01.31,65.



3. Algés, 01.32,75.







- 4x100 metros estilos:



1. Sporting, 03.36,28 minutos.



2. Belenenses, 03.41,33.



3. FC Porto, 03.43,70.







- Femininos:



- 50 metros mariposa:



1. Ana Guedes (Ginásio de Vila Real), 26,90 segundos.



2. Inês Fernandes (Sporting), 27,13.



3. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 27,28.







- 100 metros bruços:



1. Victoria Kaminskaya (Benfica), 01.08,82 minutos.



2. Luísa Machado (União Piedense), 01.10,88.



3. Cláudia Borges (Sporting), 01.10,89.







- 100 metros livres:



1. Ana Rodrigues (Sanjoanense), 54,66 segundos.



2. Ana Sousa (Algés), 56,91.



3. Beatriz Viegas (Sporting), 57,25.







- 200 metros costas:



1. Rita Frischknecht (Algés), 02.09,64 minutos.



2. Rafaela Azevedo (Algés), 02.10,43.



3. Joana Cardeal (Académico de Viseu), 02.14,39.







- 400 metros estilos:



1. Diana Durães (Benfica), 04.38,79 minutos.



2. Inês Henriques (Sporting), 04.45,80.



3. Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense), 04.46,78.







- 1.500 metros livres:



1. Diana Durães (Benfica), 15.58,30 minutos.



2. Tamila Holub (Sporting de Braga) 16.17,62.



3. Angélica André (Fluvial Portuense) 16.50,07.







- 4x50 metros livres:



1. Algés, 01.44,40 minutos.



2. Sporting, 01.44,49.



3. FC Porto, 01.45,82.







- 4x100 metros estilos:



1. Algés, 04.06,52 minutos.



2. Sporting, 04.12,67.



3. Benfica, 04.17,26.