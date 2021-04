Dois terços das ex-ginastas dos Países Baixos sofreram abusos

Entre os comportamentos assinalados pelas participantes no estudo estão humilhações, insultos, críticas negativas diante de colegas, intimidação, chantagem e, nalguns casos, violência física, indica o relatório de 410 páginas intitulado “Barras Assimétricas”.



“Nas conversas com as ex-desportistas percebe-se que a consciência de que são vítimas de um tratamento inaceitável só acontece quando abandonam o desporto”, refere o estudo citado pela agência noticiosa espanhola EFE.



“As atletas muito jovens passam muitas horas de treino intensivo com o treinador”, o que tem como consequência uma relação de poder entre ambos que se converte “num fator de risco”, nota a investigação.



À volta de 7% das inquiridas disseram ter sofrido algum tipo de intimidação sexual, como toques, comentários inapropriados ou assédio através das redes sociais. No entanto, nenhuma das entrevistadas referiu ter sido forçada a ter relações sexuais.



A Federação Real Holandesa de Ginástica disse que vai adotar as recomendações feitas no relatório, como a presença de supervisores durante os treinos ou incluir questões pedagógicas na formação dos técnicos.



O estudo é divulgado depois de algumas ex-ginastas holandesas, como Joy Goedkoop, Loes Linders e Stephanie Tijmes, terem revelado que sofreram abusos por parte do treinador Vincent Wevers.



As revelações foram feitas no passado verão e há três semanas Wevers foi afastado da seleção e não participará nos Jogos Olímpicos.