Dois velejadores portugueses na frota de ouro do Mundial da classe ILCA 7

Na Riviera Nayarat, no México, Eduardo Marques terminou na quarta-feira, o terceiro dia de provas com 40 pontos, enquanto Santiago Sampaio fechou com 110.





Na frota de prata competirá Lourenço Mateus, que terminou a fase de qualificação em 76.º, com 173 pontos.



“Este resultado permite entrar para a frota de outro e manter a luta pelas posições cimeiras em aberto”, disse Eduardo Marques, em declarações à Federação Portuguesa de Vela.



O campeonato do Mundo da classe ILCA 7 está a decorrer em Riviera Nayarit, México, até domingo, e conta com a presença de 126 velejadores, representantes de 45 países.