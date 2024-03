Domínio de Pogacar na Volta à Catalunha

Numa etapa marcadamente de montanha, com cinco subidas nos seus 154 quilómetros, uma de categoria especial, o corredor da UAE Emirates, de 25 anos, construiu a vitória numa dupla aceleração na subida de Sant Isidre (primeira categoria), a cerca de 29 quilómetros da chegada, ganhando perto de um minuto e cortando a meta isolado.



"A subida final foi muito bonita, com tanta gente pelo caminho, mas foi verdadeiramente difícil", afirmou ao Eurosport o duplo vencedor da Volta à França (2020 e 2021), que já tinha vencido na terça-feira e na quarta-feira as duas primeiras etapas de montanha da prova.



Para trás, apenas o colombiano Egan Bernal (Ineos-Grenadiers) e o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step) conseguiram limitar as perdas, ao cortarem a linha de chegada com 57 segundos de atraso. Com o segundo lugar, Bernal conseguiu subir ao terceiro lugar da geral, logo atrás de Landa.



Cumprida a etapa de hoje, a derradeira tirada, a ser disputada no domingo num circuito ao redor de Barcelona, servirá para a consagração de Pogacar, que escolheu a prova catalã para preparar o Giro de Itália, o seu principal objetivo neste início de temporada, em que procura se tornar no primeiro corredor, depois de Marco Pantani em 1998, a vencer Giro e Tour no mesmo ano.



Em sétimo lugar na tirada terminou João Almeida, a 2.18 minutos de Pogacar, tendo o português da UAE Emirates subido um lugar na geral, para nono, a 6.23.