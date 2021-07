Dongmo e Mamona nas finais em dia decisivo no andebol e ténis de mesa

A seleção masculina de andebol, que está a fazer história enquanto primeira participante de uma modalidade coletiva oficial de pavilhão nos Jogos, disputa pelas 09:00 locais (01:00 de Lisboa) a quinta e última jornada da fase de grupos, ante o anfitrião Japão.



A seleção comandada por Paulo Pereira tem apenas uma vitória, ante o Bahrain (26-25), e vem de duas derrotas consecutivas, precisando dos dois pontos contra os nipónicos para avançar sem depender do resultado do jogo entre Bahrain e Egito.



Pelas 10:35 (02:35), no Estádio Nacional, Auriol Dongmo, campeã europeia em 2021 em pista coberta, procura dar seguimento à boa forma que tem demonstrado e fazer melhor do que no Rio2016, então ao serviço dos Camarões, quando foi 12.ª.



Dongmo, quinta no 'ranking' mundial e com 19,75 metros como melhor marca, é outra das esperanças lusas para uma possível medalha, com a comitiva a apresentar para já 'apenas' o bronze do judoca Jorge Fonseca, com o primeiro dia do mês de agosto a trazer ainda a continuidade da vela 470, com a sétima e oitava regatas para os irmãos Diogo Costa e Pedro Costa, em 12.º na tabela.



Ainda no atletismo, Ricardo dos Santos corre, pelas 10:45 (02:45), a qualificação dos 400 metros.



O ténis de mesa volta à ação, depois de concluídos os torneios individuais e de pares, com o concurso por equipas, e Portugal tem logo pela frente uma missão difícil, a partir das 19:30 (11:30), enfrentando a Alemanha nos oitavos de final.



Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Monteiro precisam de avançar para poderem, pelo menos, igualar o melhor desempenho, o quinto lugar em Londres2012, mas enfrentam uma das melhores seleções presentes.



A fechar o dia em Tóquio, ou ao final da manhã em Lisboa, estará o outro grande destaque do dia, a final do triplo salto feminino, na qual Patrícia Mamona, oitava no 'ranking' mundial, compete em busca de nova medalha de ouro em 2021, depois do título europeu conquistado em Torun, e do recorde nacional, que estabeleceu em 09 de julho, nos 14,66 metros.



Na prova enfrentará várias candidatas ao ouro, da colombiana Caterine Ibargüen à venezuelana Yulimar Rojas, de quem se espera que possa bater o recorde mundial, nos 15,50 metros e na posse da ucraniana Inessa Kravets desde 1995.







- Domingo, 01 de agosto:



HORA Local (Lisboa)ATLETA MODALIDADE/PROVA



====================================================================================



09:00 (01:00)Portugal - JapãoAndebol (5.ª jornada)



10:35 (02:35) Auriol DongmoAtletismo - lançamento do peso (final)



10:45 (02:45)Ricardo dos SantosAtletismo - 400 metros (qualificação)



12:10 (04:10)Diogo Costa e Pedro CostaVela - 470 (sétima e oitava regatas)



19:30 (11:30)Marcos Freitas/Tiago Apolónia/Ténis de mesa - torneio equipas (oitavos de final)



João Monteiro



20:20 (12:20)Patrícia Mamona Atletismo - triplo salto (final)