Dorian Keletela avança para as eliminatórias dos 100 metros

O velocista do Sporting, de 23 anos, assegurou a presença nas eliminatórias, ao terminar em segundo na quarta série da ronda preliminar, em 10,48 segundos, atrás do guianês Emanuel Archibald, 10,31.

O atleta da equipa de refugiados em Eugene2022, que tem 10,27 como recorde pessoal, ficou a oito centésimos da sua melhor marca do ano (10,40).

Dorian Keletela vai voltar à pista do estádio Hayward Field mais tarde, às 19:11 locais (03:11 de sábado em Lisboa), para disputar a quarta série das eliminatórias, juntamente com o italiano Marcel Jacobs, campeão olímpico em Tóquio2020, e o jamaicano Oblique Seville, detentor da sexta melhor marca do ano (9,86).

Avançam para as semifinais os três primeiros de cada uma das sete séries e os três mais rápidos entre os restantes.

Keletela veio sozinho para Portugal, aos 17 anos, depois de ter ficado órfão e a viver com uma tia, alvo de perseguição política no Congo, tendo já assumido o "sonho" de representar as cores lusas nos Jogos Olímpicos Paris2024.