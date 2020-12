Doze mil atletas correm a 39.ª Maratona Internacional de Macau

Na maratona (42,195 quilómetros) e a meia-maratona (21,097 km) os atletas partem do estádio do centro desportivo olímpico de Macau, na Taipa.Desde 31 de agosto, Macau tem novas regras para a entrada nas fronteiras em função da proveniência, continuando os estrangeiros sem estatuto de residente banidos do território.Os chineses residentes na China continental ficam dispensados de quarentena, devendo, no entanto, apresentar um certificado negativo do teste de ácido nucleico, realizado nos sete dias anteriores.

Portugueses na história da prova







Em 2019, a ex-campeã olímpica portuguesa da maratona Rosa Mota, de 62 anos, venceu, pelo segundo ano consecutivo, a mini maratona.

Na meia maratona, a atleta Carla Martinho terminou no 3.º lugar, Vítor Oliveira no 5.º e Joana Fonseca no 14.º.

O atleta da Etiópia Tafese Abebe e a queniana Esther Karami venceram as provas masculina e feminina da 38.ª edição da Maratona Internacional de Macau.