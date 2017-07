Dressel iguala recorde de Phelps com sétima medalha de ouro

Lusa 30 Jul, 2017, 21:55 | Outras Modalidades

Um dia depois de se tornar o primeiro nadador a vencer três medalhas de ouro nos Mundiais numa só jornada, o jovem de apenas 20 anos juntou-se a Phelps ao vencer o sétimo ouro na estafeta 4x100 metros estilos, ao lado de Matt Grevers, Kevin Cordes e Nathan Adrian, e à frente da equipa britânica e da Rússia.



Antes, o estudante da Universidade da Florida já tinha dominado os 50 e 100 metros livre e os 100 metros mariposa, e fez parte das estafetas mistas norte-americanas que venceram os 4x100 metros livre e estilos e integrou o quarteto masculino que venceu os 4x100 livre.



Em mais um dia dominado pelos Estados Unidos, Lilly King esteve nos dois novos recordes mundiais do último dia dos Mundiais.



Primeiro, concluiu a final dos 50 metros bruços femininos com a marca de 29,40 segundos, conquistando o ouro à frente da russa Yulia Efimova e da compatriota Katie Meili, que completou o pódio.



Depois, nos 4x100 metros estilos, a equipa norte-americana, com King, Kathleen Baker, Kelsi Worrell e Simone Manuel, fixou a nova melhor marca mundial em 3.51,55 minutos, ao bater Rússia e Austrália.



Chase Kalisz conseguiu hoje estabelecer um novo recorde dos Mundiais nos 400 metros estilos, com o tempo de 4.05,90 minutos, juntando o título ao já conquistado nos 200 metros, deixando para trás o húngaro David Verrazto e o japonês Daiya Seto, campeão em 2015, no terceiro posto.



Depois de bater o recorde mundial dos 50 metros livres nas meias-finais, no sábado, a sueca Sarah Sjostrom não teve dificuldades em vencer a final, com um tempo de 23,69, à frente da holandesa Ranomi Kromowidjojo e da norte-americana Simone Manuel.



Nos 50 metros costas, o nadador de 32 anos Camille Lacourt deu uma ‘alegria’ à França, que teve de esperar pelo último dia para ter uma medalha de ouro, com o nadador a vencer pela terceira vez consecutiva a distância, feito inédito em Mundiais.



A húngara Katinka Hosszu, despediu-se dos ‘seus’ Mundiais com nova medalha, a quarta em Budapeste, ao vencer os 400 metros estilos livres, com um novo recorde dos Mundiais e nova melhor marca pessoal (4.29,33 minutos).



A ‘dama de ferro’, recordista mundial da distância, venceu o evento pela quarta vez, depois de 2009, 2013 e 2015, ao ficar à frente da espanhola Mireia Belmonte, que somou a terceira medalha ao ficar no segundo lugar, e da canadiana Sydney Prickrem, que conseguiu a primeira medalha em campeonatos do mundo.



Por fim, na distância mais longa, os 1.500 metros livres masculinos, o italiano Gregorio Paltrinieri revalidou o título conquistado em 2015, com um tempo de 14.35,85 minutos, à frente do ucraniano Mykhailo Romanchuk e do australiano Mack Horton em terceiro.



Ao longo de oito dias, o domínio dos norte-americanos foi evidente, com 38 medalhas e 18 títulos em 42 eventos, enquanto a Grã-Bretanha ficou no segundo lugar, com quatro ouros e sete pódios.



Nos homens, Dressel não deu hipóteses a qualquer opositor, com sete ouros, enquanto no lado feminino Katie Ledecky acumulou cinco ouros e uma medalha de prata, e a sueca Sarah Sjostrom somou três ouros e uma prata, conseguindo dois recordes mundiais pelo caminho.