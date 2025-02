No recinto de pista coberta da Universidade de Boston, Duarte Gomes foi incluído na série principal, ganha pelo francês Jimmy Gressier em 13.00,54 minutos, tendo terminado em 18.º (22º no conjunto de todas as séries), com a marca de 13.29,75, resultado que supera a anterior melhor marca (13.41,93) que o português Rui Silva conseguiu em 2011.



Na mesma reunião, outro português, Ricardo Barbosa, foi segundo na quarta série (44.º na geral), com a marca de 13.51,19.