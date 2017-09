Duarte Silva conquista o bronze nos Mundiais de maratonas

Lusa 07 Set, 2017, 15:56 | Outras Modalidades

Duarte Silva cumpriu os 19 quilómetros da prova em 1:43.18,76 horas, mais 2.25,09 minutos do que o vencedor, o húngaro Balázs Adolf (1:40.53,67), que teve a companhia no pódio do compatriota Sebestyén Simon, segundo classificado.



Na prova feminina de juniores de K1, também na extensão de 19 quilómetros, a portuguesa Rita Fernandes ficou no 10.º lugar, com o tempo de 1:42.37,78 horas, a 6.52,39 minutos da húngara Zsóka Csikós, que conquistou a medalha de ouro.