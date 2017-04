Duas golfistas portuguesas na volta decisiva do Açores Ladies Open

Lusa 22 Abr, 2017, 20:33 | Outras Modalidades

Joana Sá Pereira terminou as duas primeiras voltas com no nono posto, com um agregado de 145 pancadas, enquanto Susana Ribeiro, concluiu no grupo das classificadas no 13.º posto, com 146 'shots'.



Esta foi a primeira vez duas jogadoras portuguesas conseguiram passar o 'cut' do torneio açoriano, que decorre no Clube de Golfe da ilha Terceira.



O 7º Açores Ladies Open continua a ser liderado pela inglesa Meghan Maclaren, que soma 140 pancadas (quatro abaixo do Par), menos uma que a francesa Eva Gilly, e a italiana Lucrezia Rosso, que seguem no segundo lugar.