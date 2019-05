Dupla Carvalho e Geraldo conquista Open da Sérvia de ténis de mesa

Lusa Comentários 05 Mai, 2019, 22:10 | Outras Modalidades

Na final, superaram por 3-0 a dupla da casa formada pelos jogadores Marko Jevtovic e Zsolt Peto.



Os internacionais portugueses venceram a partida com os parciais de 11-5, 11-3 e 13-11 e subiram ao lugar mais alto do pódio do BG Sportski centar Kovilovo, na capital sérvia.



No percurso até à final, Diogo Carvalho e João Geraldo venceram sucessivamente os sauditas Ali Alkhadrawi/Abdulaziz bu Shulaybi, a dupla Shuainan Chen (Itália) e Hang Siu Lam (Hong Kong) e os húngaros Nandor Ecseki/Adam Szudi.