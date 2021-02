Dupla Dodig/Polasek vence Open da Austrália

Na final de pares masculinos do ‘major’ australiano, Dodig e Polasek estiveram implacáveis, não concedendo qualquer ‘break-point’ ao longo do encontro, para derrotar os detentores do título, por 6-3 e 6-4, em uma hora e 28 minutos.



Para o eslovaco, de 35 anos, este é o primeiro título do Grand Slam, enquanto Dodig, de 36, já tinha vencido em Roland Garros, ao lado de Marcelo Melo, em 2015.



O croata converteu-se mesmo no segundo tenista do seu país a conquistar mais do que um título do Grand Slam em pares, juntando-se a Mate Pavic, campeão no Open da Austrália (2018) e no Open dos Estados Unidos (2020).



Já Polasek, que foi pai pela segunda vez na noite de sexta-feira, é o segundo tenista eslovaco a erguer um troféu do Grand Slam em qualquer categoria, depois da sua compatriota Daniela Hantuchova ter vencido quatro ‘majors’ em pares mistos.



A vitória do duo eslovaco-croata impediu o norte-americano Rajeev Ram, que se sagrou campeão de pares mistos do Open da Austrália ao lado da checa Barbora Krejcikova no sábado, e o britânico Joe Salisbury de se tornarem na primeira dupla a defender com sucesso o título na Austrália desde Bob e Mike Bryan, vencedores entre 2009 e 2011.