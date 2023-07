No Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, a dupla campeã portuguesa, que tinha assegurado um lugar no quadro principal, após passar com sucesso pelo "qualifying", não teve a mesma felicidade contra os ucranianos, que venceram por 21-13 e 21-14.Este sábado, o par Pedrosa/Campos volta a competir, desta vez para enfrentar a dupla Arran Chambers/Liam Kopp, do Canadá. Taylor Crabb/Taylor Sander, dos Estados Unidos, são o outro par da "poule".