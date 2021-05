Dupla Pedrosa/Campos conquista o bronze no Open de Sófia de voleibol de praia

A dupla portuguesa assegurou a subida ao pódio com um triunfo por 2-0 frente ao experiente duo polaco formado por Jedrzej Brozyniak e Piotr Janiak, que já ganhou duas etapas de uma estrela do circuito, pelos parciais de 25-23 e 21-15.



No encontro das meias-finais do Open de Sófia, a dupla João Pedrosa/Hugo Campos, orientada pelo treinador Ricardo Rocha, perdeu pela primeira vez na prova frente aos polacos Maciej Rudol e Jakub Nowak, por 2-0, com os parciais de 21-19 e 21-16.



Com a conquista do bronze, o melhor resultado da dupla em competições organizadas sob a égide da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), Pedrosa e Campos somaram 160 pontos para o ‘ranking’ mundial e ainda um prémio monetário de 500 dólares.



Na final do torneio búlgaro, os russos Aleksandr Kramarenko e Maksim Hudyakov superiorizaram-se aos polacos Maciej Rudol e Jakub Nowak, por 2-0, com os parciais de 21-18 e 21-13.



Uma semana antes de obter este resultado histórico, os jovens atletas lusos classificaram-se em 9.º lugar no Campeonato da Europa de sub-22, realizado na localidade austríaca de Baden, tendo amealhado 80 pontos para o ‘ranking’ da Confederação Europeia de Voleibol (CEV).