Dupla Pedrosa/Campos eliminada em Doha

A dupla portuguesa de voleibol de praia constituída por João Pedrosa e Hugo Campos foi eliminada do Elite 16 de Doha, no Qatar, ao perder na qualificação por 2-0 com os australianos Tomas Hodges e Zachery Schubert.

João Pedrosa e Hugo Campos perderam pelos parciais de 21-16 e 21-14, tendo Tomas Hodges e Zachery Schubert, que venceram os portugueses nos três encontros em que se defrontaram em 2023, confirmado o favoritismo que lhes era apontado.



A dupla lusa, ainda empenhada no apuramento para Paris2024, deu réplica e manteve-se na luta até mais de metade de cada um dos parciais (16-15 e 13-10), mas acabou por sucumbir na parte final à alta, forte e experiente equipa australiana.



Em 2023, Tomas Hodges e Zachery Schubert registaram como melhores resultados o triunfo no Campeonato Asiático e no BPT Challenge de Jurmala, na Letónia, tendo ainda terminado na nona posição o Mundial.



A competição Elite 16 representa o nível mais alto das etapas do Circuito Mundial de voleibol de praia (Beach Pro Tour), sendo disputada pelas 16 melhores duplas por género do mundo.



Na última etapa que disputou em 2023, Pedrosa/Campos, dupla bicampeã nacional, classificou-se no quinto lugar no Challenge de Nuvali, nas Filipinas, ao perder nos quartos de final por 2-1 (21-15, 17-21 e 15-10), com os austríacos Robin Seidl e Moritz Pristauz.