Dupla Pedrosa/Campos eliminada no `challenge` de voleibol de praia em Espinho

A dupla João Pedrosa e Hugo Campos despediu-se hoje do Challenge de Espinho de voleibol de praia, a decorrer até domingo, na praia da Baía, ao perder com os austríacos Alexander Horst e Julian Horl.

A dupla campeã nacional termina o challenge em nono lugar, depois da derrota de hoje por 2-0, pelos parciais de 21-19 e 21-18.



"Apesar de termos sido derrotados agora, nos oitavos de final, basicamente foi o nosso melhor resultado da época (9.º lugar final), e isso só nos tem de nos deixar orgulhosos", referiu no final a dupla.



Na próxima semana, Pedrosa e Campos vão disputar a fase de qualificação do Beach Pro Tour Challenge de Edmonton, no Canadá, a realizar de 20 a 23 de julho, onde estará também uma árbitra portuguesa, Sandra Deveza.