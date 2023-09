Dupla portuguesa conquista bronze no voleibol dos Jogos do Mediterrâneo de praia

No duelo pelo último lugar do pódio, a dupla luso impôs-se por 2-1 aos italianos Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich, com os parciais de 24-22, 19-21 e 15-13.

A seleção portuguesa que esteve presente nos Jogos do Mediterrâneo de praia alcançou, no derradeiro dia da competição, mais uma medalha, fechando a participação com sete `metais`.

Além do voleibol de praia, Portugal conseguiu ainda medalhas em triatle (Duarte Taleigo, prata), futebol de praia masculino (prata), andebol de praia feminino (bronze), natação (Mafalda Rosa, prata, e Tiago Gomes, bronze, ambos em águas abertas) e canoagem de mar (Bernardo Pereira, prata em SS1).