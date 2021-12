Dupla portuguesa termina em 17.º no Mundial de sub-21 de voleibol de praia

Guilherme Maia e Filipe Leite perderam por 21-14 e 21-15, após terem conquistado um lugar na fase a eliminar, ao assegurarem o segundo posto do Grupo H, com um triunfo por 2-0 (21-15 e 21-16) sobre os bolivianos Jorge Gabriel Diaz Canseco e Ruddy Salvatierra.A dupla lusa vinha de duas vitórias consecutivas na fase de grupos, após ter vencido na quinta-feira por 2-1 os australianos Jack Pearse e Lucas Josefsen, nonos classificados no Mundial de sub-19, pelos parciais de 13-21, 21-11 e 16-14.Na estreia a nível mundial, que ocorreu em agosto de 2020, Guilherme Maia, filho do ex-atleta olímpico Miguel Maia, e Filipe Leite classificaram-se no 21.º lugar no Open de Montpellier, etapa do circuito mundial.

Em 2018 e 2019, a dupla Guilherme Maia/Filipe Leite disputou o Campeonato da Europa de sub-18, tendo-se classificado, respetivamente, em 17.º e nono lugar.