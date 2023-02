Duplantis e Warholm regressaram em bom plano

Em Upsala, Suécia, Duplantis, recordista mundial e campeão olímpico do salto com vara, passou a fasquia a 6,10 metros e deixou toda a concorrência bem distante.Perante o seu público, o jovem prodígio, de 23 anos, garantiu que está em forma e preparado para voltar a bater o seu recorde, atualmente nos 6,21 metros.O norte-americano KC Lightfoot foi segundo, com 5,91 metros, a mesma marca que foi atribuída ao filipino Ernest Obiena.Em Ulsteinvik, Warholm, campeão olímpico e recordista mundial dos 400 metros barreiras, triunfou nos 400 metros planos, em 45,31 segundos, a 26 centésimos do seu recorde em pista coberta.Na mesma reunião, a jamaicana Elaine Thompson-Herah triunfou nos 60 metros, em 7,30 segundos.