Duplas lusas na luta por vaga olímpica no Mundial de 470

Duas duplas de velejadores portugueses tentam, a partir de domingo, a qualificação para o torneio olímpico da classe 470 dos Jogos Tóquio2020, no Campeonato do Mundo, que juntará cerca de 90 embarcações em Vilamoura, no Algarve.