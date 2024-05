Duplas portuguesas perdem no Elite16 de Espinho

Os bicampeões nacionais abriram o dia com uma derrota ante os brasileiros George Wanderley e André Loyola, por 21-15 e 21-16, e seguiram com novo desaire ante os "carrascos" dos irmãos Gonçalo e Tomás Sousa na qualificação, os norte-americanos Miles Evans e Chase Budinger, por duplo 21-17.



No setor masculino, Pedrosa e Campos, que têm lutado por uma vaga nos Jogos Olímpicos Paris2024, estão inseridos no grupo D do quadro principal do torneio.



Esta sexta-feira, bater-se-ão com outra dupla brasileira, Evandro Gonçalves e Arthur Mariano, pelas 18h00, nas areias de Espinho.



No quadro feminino, Beatriz Pinheiro e Inês Castro, também bicampeãs de Portugal, abriram o dia com um duplo 21-11, aplicado pelas neerlandesas Katja Stam e Raisa Schoon, e perderam depois com as brasileiras Tainá Silva e Victoria Lopes, por 21-14 e 21-12.



A dupla Kirsten Nuss e Taryn Kloth, dos Estados Unidos, são as adversárias que faltam nesta fase, pelas 17h00 de sexta-feira.



Ambas as duplas portuguesas estão nos últimos lugares das respetivas "poules".