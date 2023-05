Dylan Groenewegen primeiro líder da Volta à Hungria

Groenewegen impôs-se ao sprint no final dos 168,6 quilómetros com partida e chegada em Szentgotthárd, cortando a meta com o tempo de 3:42.56 horas, à frente do irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) e do australiano Caleb Ewan (Lotto Dstny), respetivamente segundo e terceiro.O neerlandês de 29 anos somou a terceira vitória da temporada, ao levar a melhor na batalha entre alguns dos melhores sprinters do ciclismo atual, e subiu ao pódio também como líder da geral, que comanda com dois segundos de vantagem sobre o eslovaco Matus Stocek (ATT Investments) e quatro sobre Bennett.-, ao contrário de Egan Bernal (INEOS), o vencedor do Tour2019 e do Giro2021, que voltou a cair, já dentro do quilómetro final, pelo que foi creditado com o mesmo tempo do vencedor.Desde o início da temporada, o colombiano de 26 anos abandonou duas corridas, a Volta a San Juan, e a Volta à Catalunha, na sequência de quedas. Bernal não voltou a ter grandes resultados após ter chocado contra um autocarro, durante um treino, em janeiro de 2022.Esta quinta-feira, a segunda etapa da Volta à Hungria liga Zalaegerszeg e Keszthely, no total de 175,3 quilómetros.