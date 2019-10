Dylan Groenewegen prolonga contrato com a Jumbo-Visma até 2023

O ‘sprinter’ Dylan Groenewegen, de 26 anos, prolongou o contrato com a Jumbo-Visma até 2023, anunciou a equipa de ciclismo holandesa na sua conta na rede social Twitter.

“A vossa atenção, por favor #Dylan2023”, refere uma mensagem da equipa do World Tour, que conta com nomes como Primoz Roglic, vencedor da Volta a Espanha, e Steven Kruijswijk.



O ciclista holandês, que esta época soma 15 triunfos, tinha contrato com a equipa até 2020.