EDP Maratona do Porto adiada para 2021

A EDP Maratona do Porto é um evento que há 16 anos une as cidades do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia e que envolve milhares de pessoas.



A pandemia causada pelo novo coronavírus tem vindo a provocar, a nível mundial, alterações profundas no normal funcionamento da sociedade, nomeadamente ao nível dos eventos que envolvem um grande número de participantes e de várias nacionalidades.



Jorge Teixeira, diretor geral da Runporto, revelou que “esta foi uma decisão muito difícil de tomar, mas é a pensar na segurança de todos, participantes, colaboradores e voluntários, que a Runporto vai adiar a EDP Maratona do Porto para 2021. Neste momento, é a decisão mais responsável a tomar, não podemos juntar 16.000 pessoas, simplesmente não é seguro”. Questionado ainda sobre o momento do adiamento, sensivelmente a 5 meses da data da Maratona, Jorge Teixeira afirma que “não é correcto não avisarmos com tempo os nossos maratonistas que a EDP Maratona do Porto não se vai realizar. Os Maratonistas têm normalmente vários meses de preparação até estarem aptos para alinharem numa prova tão exigente como uma Maratona e não faz sentido a nossa organização adiar esta decisão para mais tarde. Fazer este anúncio nesta altura é um acto de respeito pelos atletas e por todas as entidades envolvidas na organização do evento”.



O evento que reuniu em 2019 milhares de participantes oriundos de 75 países, tinha data marcada para 8 de novembro de 2020 e vai ser adiado para o dia 7 de novembro do próximo ano.



EDP Corrida da Mulher também será adiada para 16 de maio de 2021



A Corrida da Mulher do Porto é um dos eventos desportivos de running mais participados em Portugal, estando esperadas para a edição de 2020 cerca de 25.000 participantes femininas. Sendo este um evento inteiramente dedicado à “Mulher”, assume também um importante papel na divulgação da mensagem da luta contra do cancro da mama, estando desde a primeira edição a angariar fundos para instituições que têm feito trabalho nesta área.



Fruto do elevado número de participantes e das condições logísticas necessárias para a boa execução do referido evento, e pese embora já se tenha comunicado um primeiro adiamento da realização do evento no mês de maio para o mês de outubro, entendemos como a atitude mais responsável e sensata a de, definitivamente, adiar o evento para 16 de maio de 2021.







O dia da Corrida da Mulher deve ser um momento de especial simbolismo, um hino à Mulher e à solidariedade, alicerçado na alegria e boa disposição de todas as participantes e devido às contingências do controle da pandemia Covid-19, entendemos que esse simbolismo estaria comprometido.







Para quem já estava inscrito na EDP Maratona do Porto ou na EDP Corrida da Mulher, a Runporto propõe três alternativas: transitar a inscrição para a edição de 2021, transitar a inscrição para a edição de 2022 ou alteração do titular da inscrição.