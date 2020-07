Edu Sousa eleito melhor guarda-redes de futsal em Espanha

O jovem guarda-redes, de 23 anos, superou Jesus Herrero, do Inter Movistar, e Juanjo, do FC Barcelona, o vencedor na temporada passada, numa votação feita pelos capitães e treinadores das equipas da prova, tornando-se também no primeiro jogador do Valdepeñas a receber este prémio.



Em comunicado, a LNFS destaca “o bom trabalho de Edu na primeira temporada com as cores do Valdepeñas, tendo sido um pilar fundamental para os êxitos da equipa”, pela qual realizou 30 encontros e anotou um golo.