Egan Bernal regressa à competição sete meses depois de grave acidente

"Depois de uma avaliação final durante o fim de semana, a equipa médica da INEOS autorizou o colombiano a regressar à competição", referiu a equipa britânica, em comunicado.



Em 24 de janeiro, o colombiano de 25 anos colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.



“Quase 20 ossos partidos... 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 [vértebras]. Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões”, tinha enumerado o corredor de 25 anos, numa publicação na rede social Instagram.



Bernal venceu a Volta a França em 2019 e a Volta a Itália em 2021.