Egan Bernal tem "quase 20 ossos partidos", mas está otimista na recuperação

"Quase 20 ossos partidos... 11 costelas. Fémur. Rótula. T5-T6 (vértebras). Odontoides. Metacarpo. Um polegar. Perdi um dente. Perfuração de ambos os pulmões", enumerou o corredor da INEOS, numa publicação na rede social Instagram.



Na legenda de uma fotografia, onde se pode ver Bernal numa cama da Clínica Universidade de La Sabana, no qual está internado desde 24 de janeiro, o colombiano de 25 anos revela que, na quarta-feira, foi submetido à "última cirurgia importante" e que, "aparentemente, tudo correu bem".



"Quase me matei, mas sabem o quê? Estou grato a Deus por apresentar-me este desafio. Está a ser a corrida mais dura, mas tive um grupo de pessoas excelente à minha volta", destacou.



O vencedor do Tour2019 e do Giro2021 colidiu com um autocarro enquanto treinava com outros colegas de equipa no norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, e sofreu múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões.



Na quarta-feira, a Clínica Universidade de La Sabana informou que o único colombiano a vencer o Tour já se encontrava "em recuperação", após ter sido submetido a nova cirurgia à coluna.



"Foram alcançados os objetivos de estabilidade biomecânica da coluna cervical, com excelentes resultados clínicos, sem que tivessem sido registadas complicações durante a cirurgia", informou a unidade de saúde localizada nos arredores de Bogotá.



Esta foi a quinta cirurgia, a segunda à coluna, a que Bernal foi submetido desde que deu entrada nos cuidados intensivos daquela clínica, em 24 de janeiro.



Na sexta-feira, o colombiano revelou ter enfrentado "95% de probabilidade de ficar paraplégico e de quase perder a vida".



Hoje, Bernal rematou a publicação no Instagram com um "I'm back (Estou de volta)", dizendo que é hora de recuperar.