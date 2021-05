Egan Bernal vence finalmente na `sua` Itália e `só` lhe falta a Vuelta

No Giro deste ano, que hoje terminou com o contrarrelógio em Milão, mostrou-se dominador em todo o tipo de terreno e etapas, ao defender-se nos 'cronos', atacar na montanha e no 'sterrato', tentando bonificar em 'sprints' intermédios e sabendo gerir a vantagem em momentos menos fulgurantes, sobretudo na terceira semana.



Pelo caminho, dominou uma edição que, a certa altura, ameaçava tornar-se numa 'procissão' para o colombiano de 25 anos, ainda jovem e já com duas grandes Voltas, e na qual conseguiu finalmente vencer uma etapa numa das 'três', e logo a dobrar.



A vitória, sucedendo ao colega de equipa britânico Tao Geoghegan Hart, veio comprovar que a INEOS estava certa ao dar-lhe um raro contrato de longa duração no ciclismo, até 2023, e que o ciclismo colombiano tem aqui o seu expoente máximo na atualidade.



Em 2019, alcançou o objetivo que o compatriota Nairo Quintana tinha vindo a adiar - foi segundo em 2013 e 2015 e terceiro e 2016 -- ao vencer a Volta a França, tornando-se no terceiro mais jovem a triunfar na 'Grande Boucle' e no primeiro vencedor da América Latina.



Este ano, imitou 'Nairito', que ganhou a 'corsa rosa' em 2014, e exibiu-se finalmente nos grandes palcos italianos, depois de se mostrar em França, sobretudo, e de ter no palmarés a Volta à Suíça e o Paris-Nice; em Itália, o triunfo na Gran Piemonte de 2019 servia para 'mostrar serviço' no país que lhe definiu a carreira.



Não era suposto Bernal, nascido em Bogotá, em 13 de janeiro de 1997, ser ciclista, uma vez que o pai tinha tentado, e fracassado, esse mesmo desígnio.



Ainda como júnior, começou por fazer provas de cross-country, conseguindo mesmo uma medalha de prata nos Mundiais da categoria em 2014 e de bronze no ano seguinte.



Acabou o pai por se render ao que, então, era um jovem ansioso por despontar e que começou precisamente por se mostrar à Europa em solo italiano.



As exibições foram suficientes para Gianni Savio, o 'patrão' da Androni, o recrutar, em 2016, para a formação transalpina, com a qual deu nas vistas, sobretudo, no ano seguinte: ganhou a Volta a Sibiu, na Roménia, e a Volta a França do Futuro, e chamou a atenção da então Sky.



No primeiro ano na equipa britânica, agora INEOS, mostrou a sua qualidade e venceu a Colômbia Oro e Paz, à frente dos já consagrados compatriotas Nairo Quintana e Rigoberto Urán, e a Volta à Califórnia.



Mais tarde, foi como escudeiro dos britânicos Chris Froome e Geraint Thomas que se evidenciou no Tour, em 2018, com um 15.º lugar.



Com Thomas, acabou por fazer '1-2' na mais famosa prova de ciclismo do mundo em 2019, e no Giro foi também em par que se destacou.



É que desde os primeiros dias que um compatriota - Daniel Martínez - lhe serviu de tudo, de confidente (quando descomprimiam nos rolos juntos, após as etapas) a motivador, além de 'domestique' de excelência.



O antigo homem da Education First, que Bernal apelidou de "anjo da guarda" após passar mal na 17.ª etapa, fez de tudo pelo chefe de fila, ajudando a lançá-lo ou a protegê-lo em etapas em que limitou as perdas, e ainda conseguiu acabar no 'top 10', no quinto posto.



E, assim, meses após a desilusão no Tour (acabou por desistir de defender o título, depois de uma prestação até então dececionante), o antes contestado líder da INEOS ganhou, finalmente, e logo na sua estreia na prova, a mais importante corrida do país que o 'fez' ciclista - em 2019, no pódio do Tour, em Paris, declarou, em italiano: "sou um pouquinho italiano, de coração".



Com duas grandes Voltas no currículo, a incógnita para Bernal, desfeitas que estão as dúvidas sobre uma lesão nas costas que até teria posto em causa o Giro, é qual será o próximo passo.



Com quatro vencedores de grandes Voltas na equipa da INEOS para o Tour, o colombiano pode sentir-se 'tentado' a tentar o 'tri' na Volta a Espanha, como inicialmente anunciado, chegando lá com (ainda mais) credenciais de vencedor.