Egan Bernal vence sétima etapa e reforça liderança da Volta à Suíça

Bernal cumpriu os 216,6 quilómetros, que ligaram Unterterzen a San Gottardo, em 5:37.40 horas, superando em 23 segundos um duo da equipa Bahrain-Merida, constituído pelo italiano Domenico Pozzovivo e pelo australiano Rohan Dennis, segundo da classificação geral.



Na classificação, e quando no sábado se disputa um contrarrelógio individual de 19,2 quilómetros, um traçado plano favorável a Dennis, campeão do mundo da especialidade, Bernal terá de defender 41 segundos de vantagem para o australiano.



O português Rui Costa, vencedor da prova por três vezes, chegou na 84.ª posição, a 17.58 minutos, baixando para a 67.ª da geral, a 29.24 do colombiano.