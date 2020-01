Ekaterina Alexandrova `estreia` palmarés ao vencer torneio de ténis de Shenzhen

A tenista russa Ekaterina Alexandrova conquistou hoje o primeiro título da carreira no circuito WTA, ao impor-se na final do torneio de Shenzhen à cazaque Elena Rybakina, pelos parciais de 6-2 e 6-4.