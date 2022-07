Elena Rybakina supera Simona Halep e atinge primeira final de um major

Na relva do All England Club, em Londres, diante da 18.ª da hierarquia mundial, que ainda não tinha perdido nenhum 'set' na presente edição do torneio, Rybakina necessitou de uma hora e 17 minutos para triunfar com um duplo 6-3.



Na final, Rybakina vai discutir o título com a tunisina Ons Jabeur, segunda da hierarquia mundial, que hoje bateu a alemã Tatjana Maria, 103.ª do mundo, em três 'sets' (6-2, 3-6 e 6-1).



Com a eliminação nas meias-finais de Halep, vencedora do torneio londrino em 2019 e semifinalista em 2014, é certo que haverá uma nova vencedora do 'major' britânico, uma vez que Jabeur estará igualmente presente pela primeira vez numa final de um 'major'.